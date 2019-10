Dornbirner SV will das Ticket für das Meister Play-off lösen

Ein Heimsieg gegen Röthis wäre für die Haselstauder schon von großer Bedeutung

„Es wird sicher kein Spaziergang. Wir wollen aber den Sack nun endgültig zumachen, damit der Aufstieg vorzeitig fixiert ist. Doch die Vorderländer darf man nie unterschätzen und das werden wir auch nicht tun“, sagt Dornbirner SV Sportchef Marcel Lipburger (42). Mit dem siebenten Heimsieg könnten sich die Haselstauder vier Spieltage vor dem Herbstabschluss als erste Vorarlberger Mannschaft das Ticket für das Meister Play-off in der Regionalliga West holen. Laut Lipburger hat man sich nach der glorreichen ersten Saisonhälfte dieses schwierige Unterfangen auch redlich verdient. Die Haselstauder sind mit sechs Erfolgen auch das stärkste Heimteam in der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Einzig Sercan Altuntas (29/rekonvaleszent) und Michael Gehrer (27/Bänderzerrung) stehen der Elf um Trainer Roman Ellensohn (36) nicht zur Verfügung. In puncto Startaufstellung hat der 36-jährige Übungsleiter des Spitzenreiter die Qual der Wahl. Gesetzt sind die treffsicheren Offensivkünstler Cordeiro Soares (26) und Andreas Röser (27). Gut möglich, dass Exprofi Julian Erhart (27) in die Startelf des Leader rückt. Röthis kommt mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zum Tabellenführer. Die Vorderländer haben zuletzt drei Siege und ein Remis zu Buche stehen und wollen auch unbesiegt bleiben. Einen Grund zu Umstellungen sieht oder hat das Röthner Trainergespann Mario Bolter (35) und Dominik Visintainer (37) jedenfalls nicht.