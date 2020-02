Dornbirner SV und Hohenems mit klaren Zielen

Die beiden Vorarlberger Vertreter in der Regionalliga West wollen im Frühjahr glänzen

Nichts geht mehr – die Transferzeit im Amateurfußball ist am Donnerstag um 24 Uhr abgelaufen. Dementsprechend „heiß“ ging es in den letzten Stunden zu. In der wieder ins Leben gerufenen Meister Play-off in der Regionalliga West mit den zwei besten Amateurteams aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg vom Herbst, die vom 15. März bis 6. Juni mit fünfzehn Spieltagen ausgetragen wird, haben einige Klubs aufgerüstet, sodass die heimischen Vereine Dornbirner SV und Hohenems harte Konkurrenz erwartet. Transferkönig war mit Sicherheit der Salzburger Klub FC Pinzgau/Saalfelden mit Trainer Christian Ziege. Als einziger Verein will Saalfelden auch dank der drei Investoren aus Amerika ab dem Sommer 2020 in der 2. Liga spielen. Die Voraussetzungen neben dem Platz werden in Saalfelden zur Zeit auch geschaffen. Das einzige Problem mit der fehlenden Helligkeit in der Flutlichtanlage wird noch bis zur Einreichung der Lizenzunterlagen am 3. März behoben. „Sportlich hat sich unser Aufstieg in die 2.Liga erheblich verbessert (Anm. d Red. Platz zwei reicht schon!), doch wir wollen es auch sportlich schaffen und die Qualität ist als Topfavorit vorhanden um am Ende auf dem obersten Treppchen zu stehen“, sagt Pinzgau/Saalfelden Sportchef Hannes Rottenspacher. Eine Kampfansage kommt vor allem vom Grunddurchgangssieger in der Regionalliga Tirol: Wörgl hat Ende der 90iger und Anfang des neuen Jahrhundert schon in der 2. Division gespielt, ehe es zum finanziellen Crash und dem Lizenzentzug gekommen ist. „Meine Mannschaft ist schon zweitligareif, aber finanziell ist die 2. Liga für den Klub noch kein Thema“, sagt Wörgl Langzeitcoach Denis Husic, der den Tiroler Klub nach dem Absturz von der 7. Liga in Tirol bis in die Regionalliga West zurückführte. Trotz der Absage für einen Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse Österreichs hat der Salzburger AK mit dem Hohenemser Elias Kircher durchaus die Qualität dem Topfavorit Saalfelden Paroli zu bieten.