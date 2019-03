Dornbirner SV steht wieder auf einem Podestplatz

Die Haselstauder drehen das Heimspiel gegen Höchst mit zwei Toren in zehn Minuten und sind Dritter in der Tabelle

DORNBIRN. Geglückte Frühjahrsheimpremiere vom Dornbirner SV. Trotz einem Rückstand siegten die Haselstauder vor 400 Zuschauern gegen den Tabellenzehnten Höchst mit 2:1 und sind nun Dritter in der Tabelle. Dem DSV reichten zwei Tore in zehn Minuten nach Seitenwechsel für den sechsten Heimerfolg und entledigten sich der schweren Aufgabe dank einer starken zweiten Hälfte. Debütant Sercan Altuntas trifft mit einem glasharten Schuss nach einer gefühlvollen Vorlage von Kapitän Julian Birgfellner (46.). Mit seinem vierten Saisontreffer schoss Julian Schelling die Haselstauder zum erhofften Heimsieg (56.). Neuzugang Jonas Gamper leistete die mustergültige Vorarbeit. Allerdings traf der Hausherr durch Torjäger Julian Schelling (4.) und Exprofi Julian Erhart (58.) nur die Querlatte, die Torumrandung verhinderte zweimal weitere Treffer der Dornbirner. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Der unbedingte Siegeswille und die Kreativspieler gaben kurzerhand den Ausschlag. Die drei Punkte sind enorm wichtig für den Rest der Saison“, war DSV-Coach Sebastian Trittinger voll des Lobes über seine erfolgshungrige Mannschaft. Dabei lag der Hausherr zur Pause noch in Rückstand. Der mitaufgerückte ehemalige Profi Lukas Neunteufel verwertete eine Freistoß-Maßflanke von Sidinei de Oliveira mit einem wuchtigen Kopfball zur Führung für Höchst (35.). Höchst bleibt trotz der Auswärtspleite in Haselstauden auf Tuchfühlung zu den Startplätzen für die Eliteliga Vorarlberg. „Ein Konter und eine Standardsituation waren Gift für uns. Leider brachten wir uns in kürzester Zeit um den Lohn. Schade, da wäre zumindest ein Punkt im Bereich des Möglichen gewesen“, resümierte Höchst Spielertrainer Martin Hämmerle.