Kartenfestspiele in der Cashpoint-Arena beim 2:1-Auswärtserfolg der Haselstauder gegen Altach Juniors

Der Dornbirner SV bleibt das Team der Stunde in der neuen VN.at Eliteliga Vorarlberg. Nach dem 1:0-Erfolg vor sieben Tagen gegen Hohenems gewann die Truppe um Neocoach Roman Ellensohn auch beim zweiten ehemaligen Regionalligisten Altach Juniors knapp mit 2:1 und führt die Tabelle nach drei Spieltagen mit dem Maximum von neun Punkten an. Die 400 Zuschauer sahen eine Kartenorgie mit zwei Ausschlüssen und zehn Mal zückte der Unparteiische den gelben Karton. Es war beste Fußballwerbung für die neue Leistungsstufe, die Fans kamen voll auf ihre Kosten. Die Haselstauder verlängerten mit ihrem Erfolg die Negativserie der Rheindörfler im eigenen Stadion. Saisonübergreifend schon fünf Mal konnte die Elf um Altach Juniors Trainer Oliver Schnellrieder das Hauptspielfeld in der Cashpoint-Arena nicht als Sieger verlassen und im Aufstiegskampf gab es einen Rückschlag. „Es war eine enge Partie, aber der Auswärtssieg ist nicht ganz unverdient. Wir haben aus den relativ wenigen Möglichkeiten eine fast optimale Chancenauswertung und zwei Treffer geschossen“, war Dornbirner SV Coach Roman Ellensohn hochzufrieden. Drei Spiele, drei Siege, die Haselstauder werden solchen Leistungen ein gewichtiges Wörtchen um die zwei freien Startplätze für das Meister Play-off im Frühjahr auf alle Fälle mitreden. DSV Sportchef Marcel Lipburger hat mit den Neuerwerbungen ein mehr als glückliches Händchen bewiesen. Die beiden „Julian“ haben einmal mehr für den DSV die Partie gewonnen. Zuerst besorgte Kapitän Julian Birgfellner mit einem sicher verwandelten Strafstoß die Führung (16.). Ausgerechnet der Ex-Altacher Julian Erhart gelang mit einem Geniestreich einer wunderschönen Direktabnahme aus kurzer Distanz das Siegtor (80.). Für viel Gesprächsstoff sorgte der wuchtige Kopfball des Altach Profi Brian Mwila: Viele, aber nicht der Schiri sahen den Ball hinter der Torlinie (43.). Das Traumtor von Johannes Tartarotti nützte in der Endabrechnung nichts, die SCRA-Fohlentruppe mit den fünf Kaderspielern Odehnal, Mätzler, Tartarotti, Daniel Nussbaumer und Mwila stand am Schlusspfiff mit leeren Händen da. Unrühmliche Höhepunkte waren die Ausschlüsse der Spieler Jonas Gamper (DSV) und Mark Vogel (Altach Juniors) in der Endphase einer hektischen Partie. Der Jubel vom DSV nach dem Sieg in Altach kannte keine Grenzen, Enttäuschung im Lager der Altacher.