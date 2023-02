Dornbirner Innenstadt verwandelt sich wieder in närrische Hochburg

Der große Dornbirner Fasnatumzug feiert am Sonntag seine Rückkehr.

Dornbirn „Mior vo Dorobioro, wännt fescht d´Fasnat fira“, heißt es am kommenden Sonntag in Dornbirn. Die Dornbirner Fasnatzunft freut sich nach zwei faschingsfreien Jahren endlich wieder einen großen Umzug in Dornbirn organisieren zu dürfen. „Zahlreiche Gruppen aus dem In- und Ausland sind unserer Einladung gefolgt und so können wir mit Stolz sagen, dass wir mit über 70 Gruppen und knapp 2000 Mitwirkenden sicher wieder einen der größten Umzüge im Land durchführen dürfen“, zeigt sich Zunftmeisterin Dagmar Fenkart-Kaufmann begeistert.

Da auch die kleinsten Mäschgerle die letzten Jahre zu kurz gekommen sind, hat man sich dieses Jahr entschlossen, auch die Dornbirner Schulen einzuladen. Die Volksschule Edlach und die Volksschule Watzenegg beteiligen sich allein mit knapp 400 kleinen Nachwuchs-Mäschgerle beim Umzug.

Neue Partymeile

Der Faschingsumzug startet traditionell um 13.30 Uhr am Anfang der Marktstraße/Sägerbrücke und zieht über den Dornbirner Marktplatz mit der Auflösung der Teilnehmer bei der Jahnturnhalle. Der Ausklang findet heuer erstmals in der Jahngasse vor der Stadthalle statt, wo für alle kleinen und großen Fasnat-Fans eine Partymeile mit DJ Sound sowie Speisen und Getränken eingerichtet ist. „Selbstverständlich werden auch alle Zuschauer am Umzugsweg und natürlich auch in der Partymeile an zahlreichen Ständen kulinarisch verwöhnt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die mit uns gemeinsam endlich wieder einen großen Umzug durch Dornbirn feiern“, erklärt Schnorrowagglar Hugo Nussbaumer.

Faschingsausklang Haselstauden