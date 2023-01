Dornbirner in Brasilien: "Im Spital auf dem Boden sterben"

Arnold Danna ist in Dornbirn aufgewachsen und lebt seit 2014 in Brasilien. Mit VOL.AT spricht er über die aktuelle Situation, Armut und Politik.

Reichtum kommt nicht an

"Seitdem ich hier lebe, sagen die Leute Brasilien reduziert sich auf drei Bundesländer. Unter anderem Sao Paulo und Rio de Janeiro. Dort ist die Wirtschaft einfach am stärksten, sie halten Brasilien am Leben. Im Rest des Landes kommt der Reichtum einfach nicht an", erzählt der Wahl-Brasilianer. Seine Familie gehöre zur oberen Mittelschicht, ihnen ginge es sehr gut. "Eigentlich ist Brasilien sehr reich. Wir exportieren unglaublich viel. Aber die Menschen können an diesem Reichtum nicht teilhaben". Das Sozialsystem funktioniere nicht. "Ich sehe es hier jeden Tag in den Nachrichten: Leute, die im Krankenhaus auf dem Boden sterben, weil es keine Betten gibt. Das ist traurig, weil wir sehr viel Steuern zahlen, dass solche Dinge nicht passieren". Mehr zu diesem Thema erzählt Arnold im ersten Teil des Interviews.

Angespannte Situation

"Jemand,der das Land vereint"

Was bräuchte Brasilien am dringendsten? "Es müsste einen Präsidenten geben, der in der Lage ist, das Land zu vereinen. Die nächsten vier Jahre für Lula werden unglaublich schwer. Denn quasi die ganze Basis im Kongress hat Bolsonaro gewählt. Auch rund vierzig Prozent des Volkes halten noch immer unglaublich stark zu ihm. Es ist unglaublich schwer in einem Land Politik zu machen, dass so sehr gespalten ist wie Brasilien". Die dringendsten Themen, die der neue Präsident angehen müsse, seien auf jeden Fall die Schaffung von Arbeitsplätzen, Gewährleistung von sozialer Sicherheit, Kontrolle der Kriminalität und Bildung. Warum man in Brasilien viel Steuern zahlt, wo dieses Geld versickert und warum man sein Kind in eine Privatschule schicken sollte - diese und andere Fragen werden in Teil drei "Über Flucht und was es braucht" des Interviews beantwortet.