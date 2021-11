Dornbirner EC verliert bei Znojmo in der Overtime

Beim 1:2 nach Verlängerung nehmen die Bulldogs einen Zähler mit, am Ende steht aber die nächste Niederlage.

Nach der Länderspielpause und zuletzt sieben Niederlagen in Folge wollte der Dornbirner EC heute bei Orli Znojmo zurück auf die Siegerstraße.

Im ersten Drittel trafen beide Teams jeweils einmal die Torumrandung, bis die Scheibe aber erstmals im Netz zappelte vergingen fast 39 Minuten. Culkin mit dem Schuss, Prokes lenkte mit seinem Schläger ab - 1:0 für die Gastgeber. Mit diesem Spielstand ging es auch in den dritten Spielabschnitt.

Etwas mehr als zehn Minuten vor dem Ende gelang Hancock dann der Ausgleich für die Bulldogs. Weitere Treffer sollten in der regulären Spielzeit allerdings keine mehr fallen und es ging in die Overtime.

In der Verlängerung dauerte es dann nicht lange, bis die Entscheidung fiel. Culkin mit einem Schuss vom linken Bullykreis, Madlener war geschlagen und die Tschechen jubeln über den Extrapunkt. Der DEC nimmt zwar einen Zähler mit, am Ende stand aber dennoch die achte Niederlage en Suite. Morgen geht es für die Messestädter in Wien weiter.