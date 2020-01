Dornbirner EC unterliegt gegen Capitals

Die Vienna Capitals holen beim 4:2 im Messestadion die drei Punkte.

Es dauerte dann auch nur knapp drei Minuten, bis der DEC in Führung gehen sollte. Per Backhand brachte Häußle seine Mannschaft früh mit 1:0 in Front. Nach und nach fanden die Gäste aus der Bundeshauptstadt dann aber besser in die Partie. Baun (10.) und Winkler (16.) stellten noch vor der Pause auf 1:2 aus Bulldogs-Sicht. Im Mittelabschnitt erhöhte Olden nach Zuspiel von Rotter auf 3:1 für die Capitals. Mit diesem Spielstand ging es dann in die zweite Pause.