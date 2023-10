Dornbirner EC spielt in 22 Stunden gegen VEU Feldkirch und Hohenems

Ö Eishockey Liga Modus 2023/2024

VEU Feldkirch vs. Dornbirner EC

Sa., 28. Oktober 2023, 19:30 Uhr, Vorarlberghalle

Dornbirner EC vs. SC Samina Hohenems

So., 29. Oktober 2023, 17:30 Uhr, Messestadion

Gleich zwei Ländle-Derbys hat die die Division West der Ö Eishockey Liga am Wochenende zu bieten. Nach dem Match gegen den HC Kufstein am Nationalfeiertag folgt am Sonntag zum Wochenend-Ausklang für den SC Samina Hohenems noch das Vorarlberger Derby gegen den Dornbirner EC, der nach dem Duell mit der VEU Feldkirch am Samstag zum zweiten Ländle-Derby innerhalb von 22 Stunden antritt, im Messestadion Dornbirn.

SC Hohenems Head Coach Thomas Sticha warnt sein Team vor den jungen Bulldogs: "Es wäre ein großer Fehler, Gegner Dornbirn - nach dem bisherigen Spielen - zu unterschätzen. Ich habe in den Spielen, bei denen ich vor Ort war, eine junge und hungrige Truppe gesehen, welche verbissen kämpfen kann. Sie hatten in den letzten Spielen auch in manchen wichtigen Situationen nicht das nötige Glück, um den Puck im Tor unterzubringen."