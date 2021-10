Dornbirner EC mit Heimpleite gegen Znojmo

Trotz früher Führung unterliegen die Bulldogs in der Messehalle gegen Znojmo klar mit 1:5.

Der Dornbirner EC wollte nach dem so erfolgreichen Saisonstart auch gegen Znojmo voll punkten. Allerdings erwiesen sich die Tschechen am heutigen Abend allerdings als deutlich effektiver und nahmen mit einem 5:1--Sieg die Zähler aus der Messehalle mit nach Hause.

Dabei begann die Partie für die Dornbirner perfekt. Macierzynsiki brachte seine Mannschaft nach gerade einmal 30 gespielten Sekunden früh in Front. In weiterer Folge übernahmen allerdings die Gäste klar das Kommando und nach Toren von Nemec (10.), Svoboda (13.), Prokes (14.) sowie Southorn (20.) ging Znojmo mit einer deutlichen 4:1-Führung in die erste Drittelpause.