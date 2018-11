Znojmo feiert zweiten Sieg gegen Dornbirn

Nichts wurde aus der angestrebten Revanche. Die Dornbirn Bulldogs unterlagen dem HC Orli Znojmo auswärts mit 1:4.

Radek Cip stand bei den Bulldogs in der Starting Six und zeigte seinen Kollegen nach Bully-Gewinn von Brock Trotter sofort die Marschrichtung. Der Tscheche, der von 2014-18 beim HC Orli Znojmo unter Vertrag stand, kehrte zum ersten Mal an seine alte Wirkungsstätte zurück. In der vierten Minute fand Cip aus zentraler Position in Znaim-Keeper Teemu Lassila, dem finnischen Weltmeister von 2011, seinen Meister.