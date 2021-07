Dornbirn zum Saisonauftakt gegen BW Linz chancenlos

Der FC Dornbirn kassierte zum Auftakt der 2. Bundesliga gegen Vorjahresmeister BW Linz eine verdiente 2:1-Niederlage.

Mit dem schweren Auswärtsspiel bei Vorjahresmeister BW Linz ging für den FC Dornbirn heute die neue Saison in der zweiten Bundesliga los. Neo-Trainer Orie gab vor dem ersten Spiel den Klassenerhalt als Saisonziel aus. Das Debüt an der Seitenlinie begann für den Niederländer denkbar schlecht - denn Gölles stellte bereits in der 4. Minute auf 1:0. Die Linzer kontrollierten das Duell mit der Führung im Rücken mehr oder weniger problemlos und kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten. Dennoch ging es nur mit einem knappen 0:1 aus Sicht der Rothosen in die Pause.