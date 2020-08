Dornbirn verzichtet auf Teilnahme am WSE Cup

Dornbirn. Nach reiflicher Abwägung und Analyse der Vor- und Nachteile hat sich der Vorstand des RHC Dornbirn gegen eine Teilnahme am WSE-Cup entschieden.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Bezug der Corona-Pandemie, den zu vielen Unbekannten und den österreichischen Anforderungen ist eine Teilnahme nicht vertretbar.

Die Bedingungen, welche man erfüllen wollte, sind für Dornbirn nicht realisierbar und mit großen Risiken in verschiedenen Aspekten behaftet. Bei der Einreise aus gefährdeten Ländern nach Österreich wird von jedem ein Gesundheitszeugnis, das ist nicht älter als 72 Stunden ist, verlangt. Das Team müsste in dem jeweiligen Land getestet werden. Ist dies nicht möglich, muss bei der Einreise nach Österreich ein Test innerhalb von 48 Stunden durchgeführt und bis zum Ergebnis in Quarantäne gestellt werden.