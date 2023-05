Dornbirn verliert und rutscht weiter zurück

Der FC Dornbirn musste sich zu Hause im Duell mit der Admira aus Mödling knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Für den FC Dornbirn ging es in der 2. Bundesliga heute zu Hause gegen Admira Mödling. Dabei war ein Sieg schon fast Pflicht, um nicht noch weiter in Richtung Abstiegsränge zu rutschen. Das Spiel begann für die Hauhserren sehr gut, denn bereits nach fünf Minuten gab es nach einem Keckeisen-Foul Elfmeter. Felix Kerber ließ sich diese Chance nicht entgehen und stellte früh auf 1:0. Im Anschluss verpassten Stefanon und Santin weitere Treffer. Insgesamt sahen die Zuseher ein Duell auf überschaubarem Nivau, bei welchem die Gäste in der 33. Minute durch Tranziska zum Ausgleich kamen. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen.