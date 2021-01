Dornbirn verliert turbulentes Spiel gegen Wien

Die Bulldogs Dornbirn mussten sich trotz 4:2-Führung kurz vor Schluss den Vienna Capitals am Ende mit 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Im ersten von zwei Heimspielen innerhalb von 45 Stunden ging es für die Bulldogs Dornbirn heute gegen den Tabellen-Vierten Vienna Capitals. Nachdem die Gäste die Startphase dominierten, hatte Romig in der 8. Minute die große Chance auf die Führung, scheiterte allerdings an Starkbaum. In weiterer Folge blieben die Capitals das bessere Team und kamen in der 14. Minute durch Hartl zum verdienten 0:1. Die Dornbirner machten sich in den ersten 20 Minuten mit gleich drei Strafzeiten das Leben selbst schwer und gingen so mit dem knappen Rückstand in die erste Pause.