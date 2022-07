Dornbirn verliert erstes Heimspiel der Saison

Der FC Dornbirn kassierte auch im zweiten Saisonspiel eine Niederlage - dieses Mal musste man sich Amstetten mit 1:3 geschlagen geben.

Zur Heimpremiere in der neuen Saison der 2. Bundesliga wollte der FC Dornbirn mit Neocoach Thomas Janeschitz die Fans mit einem Sieg beglücken. Die Statistik gegen Amstetten sprach allerdings gegen die Hausherren: In den letzten 6 Duellen gab es nur einen Sieg für Dornbirn bei enem Torverhältnis von 5:18. Und auch die heutige Begegnung begann denkbar schlecht, denn bereits nach zwei Minuten sorgte Thomas Mayer für das 0:1. Nach einer weiterern Chance der Gäste gelang Lukas Parger nach Vorarbeit von Florian Prirsch in der 26. Minute der Ausgleich. In der restlichen Spielzeit der 1. Halbzeit sahen die Zuseher in Dornbirn eine ausgeglichene Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dennoch blieb es beim 1:1 nach 45 Minuten