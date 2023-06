Dornbirn verdirbt dem GAK Meisterparty und Aufstieg

Der FC Dornbirn holte im letzten Saisonspiel ein 1:1 gegen den GAK, derdadurch den Meistertitel und den Aufstieg in die Bundesliga verpasste.

Der FC Dornbirn war im Heimspiel gegen den GAK das Zünglein an der Waage. Denn die Grazer - angefeuert von tausenden mitgereisten Fans - benötigten unbedingt einen Sieg, um aus eigener Kraft den Meistertitel zu fixieren und in die Bundesliga aufzusteigen.

Dem GAK war zu Beginn der große Druck jedoch anzumerken, denn die Dornbirner hielten die Partie offen und kamen selbst zu einigen Chancen - die Abschlüsse verfehlten jedoch in der ersten Halbzeit allesamt ihr Ziel. Erst mit Fortdauer der Partie kamen auch die Steirer besser ins Spiel, wirklich gefährlich wurde es jedoch selten. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Pause.

GAK lässt viele Chancen aus

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Viunnyk die beste Chance des Spiels, doch Dornbirns Schlussmann Zwischenbrugger hielt mit einer Glanzparade die 0 fest. Kurz darauf hatte Dornbirn Glück, als ein Foul an Schriebl im Strafraum nicht geahndet wurde. In weiterer Folge erspielte sich der GAK Chance um Chance, scheiterte aber immer wieder am starken Zwischenbrugger. Die Dornbirner kamen nur noch vereinzelt vor das gegnerische Tor und blieben weiterhin zu wenig effizient.

In der 88. Minute war der Traum vom Meistertitel für den GAK aber endgültig dahin, als Balotelli per Kopf auf 1:0 stellte und praktisch zeitgleich Blau-Weiß Linz mit 2:1 in Führung ging. In einer hektischen Schlussphase kam der GAK durch Jovicic zwar noch zum Ausgleich, für den Sieg reichte es aber nicht. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte für Zwischenbrugger kurz vor Schluss nichts. Der GAK fiel durch das 1:1 in letzter Minute noch hinter Blau-Weiß Linz zurück und bleibt in der zweiten Liga. Für die Linzer hingegen gibt es nächstes Jahr das Stadtderby gegen den LASK.