Dornbirn: Toter nach Faustschlag ins Gesicht

22-jähriger Frastanzer schlug 42-jährigen Egger am Busbahnhof ins Gesicht. Dieser erlitt schwer verletzt einen temporären Herzstillstand und verstarb drei Tage später auf der Intensivstation.

Am Dienstag gegen 01:00 Uhr in der Nacht saßen zwei Bekannte am Busbahnhof in Dornbirn auf einer Parkbank und unterhielten sich. Im Verlaufe des Gespräches kam ein ihnen unbekannter stark alkoholisierter 42-jähriger in Egg wohnhafter Mann dazu und beteiligte sich an der Unterhaltung.