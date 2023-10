Dornbirn steckt weiter im Tabellenkeller fest

Der FC Dornbirn musste sich am 11. Spieltag Kapfenberg auswärts knapp mit 3:2 geschlagen geben.

Für den FC Dornbirn ging es heute mit dem Auswärtsspiel in Kapfenberg weiter. Dabei hofften die Rothosen auf eine Überraschung, ums ich so etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Doch gleich nach drei Minuten sorgte Hofleitner per Elfmeter für die frühe Führung der Hausherren. In weiterer Folge hatten auch die Dornbirner ihre Möglichkeiten, vor allem über Standardsituationen. Da diese jedoch ungenutzt blieben, schien es mit dem knappen Rückstand in die Pause zu gehen. Doch die Kapfenberger schlugen in der 45. durch Olivier N'Zi noch einmal zu und erhöhten auf 2:0.