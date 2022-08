Dornbirn sorgt gegen Hartberg für Cup-Überraschung

Während der FC Dornbirn nach einem 3:2-Heimsieg gegen Bundesligist Hartberg im Cup-Achtelfinale steht, verabschiedet sich Bregenz mit einem klaren 0:5 gegen Austria Klagenfurt.

Nach dem Doppel-Aus der Vorarlberger Bundesligisten SCR Altach und Austria Lustenau am gestrigen Abend, ging es heute für die zwei restlichen Ländle-Teams FC Dornbirn und SW Bregenz weiter. Sowohl Dornbirn gegen Hartberg als auch SW Bregenz gegen Austria Klagenfurt gingen dabei als Außenseiter in die Spiele.

Dornbirn hält Ländle-Fahne hoch

In Dornbirn waren die Hartberger zu Beginn um Kontrolle bemüht. Die erste Großchance hatten aber die Dornbirner, doch Renan Peixoto Nepomuceno verpasste die Führung. In der 32. Minute machte es der Angreifer besser und erzielte die nicht unverdiente Führung. Die Schlussphase der 1. Halbzeit hatte es dann in sich. Nachdem Hartberg auf an der Latte scheiterte, erhöhte Jan Stefanon nach einem schönen Alleingang auf 2:0 (42.). Doch er Bundesligist kam noch vor der Pause durch Almog zum Anschlusstreffer.

Nachdem die Dornbirner das Spiel zu Beginn der 2. Halbzeit gut kontrollierten, kamen die Gäste immer besser ins Spiel und auch zu einigen Chancen. Doch auch die Dornbirner hatten die Möglichkeit zur Entscheidung, wie Ibrisimovic in der 75. Minute. Nachdem die Hartberger kurz darauf die nächsten Chancen nicht nutzten konnten, erhöhte Ibrisimovic in der 84. Minute auf 3:1. Doch das Duell war noch nicht entschieden. In der 87. Minute rettete noch die Latte, in der 93. Minute gelang Tadic noch das 3:2. Am Ende brachten die Dornbirner den Sieg aber über die Zeit und stehen verdient im Achtelfinale des ÖFB-Cups.