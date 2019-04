Dornbirn ruft Senioren zur Bürgerbeteiligung auf

Wie stelle ich mir mein Leben in zehn oder 20 Jahren vor? Was brauche ich für einen erfüllten Alltag im Alter? Diese und ähnliche Fragen stehen bei der nächsten Projektwerkstatt der Stadt Dornbirn im Mittelpunkt.

Wir alle wollen gerne alt werden. Die wenigsten jedoch wollen alt sein. Dabei hat auch das Alter sehr schöne Seiten. Wenn die Voraussetzungen passen, gibt es kaum eine Epoche im Leben, in der man so viel Zeit für das hat, was einem wichtig ist und guttut. Damit das Altern glücklich gelingen kann, braucht es gewisse Faktoren, der wichtigste davon ist wohl die Gesundheit. Auch die Betreuung und Pflege, wenn ein Leben allein nicht mehr möglich ist, kann schon heute gut geplant werden.