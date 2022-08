Dornbirn nach Last-Minute-Gegentor weiter sieglos

Der FC Dornbirn kassierte nach 50-minütiger Unterzahl eine knappe 2:1-Niederlage bei Vorwärts Steyr.

0:2 in St. Pölten und 1:3 zuhause gegen Amstetten lauteten die bisherigen zwei Ergebnisse des neuformierten FC Dornbirn in der noch jungen Saison der 2. Bundesliga. Am dritten Spieltag wollten die Rothosen auswärts bei Vorwärts Steyr nun endlich anschreiben.

Nachdem die Hausherren zu Beginn etwas mehr vom Spiel hatten, ging der FC Dornbirn in der 14. Minute aus dem Nichts in Führung. Nach einem schönen Wechselpass von Lars Nussbaumer sorgte Felix Kerber für das 1:0. Mit der Führung im Rücken bekam Dornbirn mehr Zugriff auf das Spiel und ließ kaum Chancen der Hausherren zu. Kurz vor der Pause schwächten sich die Gäste dann aber selbst, als Favali Batalha nach einem Foul am durchbrechenden Pellegrini die Rote Karte sah.

Schneller Ausgleich für Steyr

Kurz nach der Pause gab es Elfmeter für Steyr. Nachdem Ospelt den Schuss von Günes noch halten konnte, erzielte Sivrikaya per Nachschuss (51.) den Ausgleich. In Unterzahl geriet Dornbirn immer mehr unter Druck, vor allem Günes war kaum unter Kontrolle zu bringen. Doch die Rothosen kämpften tapfer, um zumindest den einen Punkt nach Hause zu bringen. Der große Kampfgeist der Dornbirner wurde am Ende aber nicht belohnt, denn in der 89. Minute erzielte Sivrikaya nach Günes-Vorarbeit den 2:1-Siegtreffer. Die Gelb-Rote Karte für Pasic auf Seiten der Hausherren änderte nichts mehr am Endstand. Die Dornbirner kassierten somit im dritten Spiel die dritte Niederlage und sind als einziges Team der 2. Bundesliga noch punktelos.



