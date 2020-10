Dornbirn kehrt in Linz auf Siegerstraße zurück

Mit dem 2:1-Sieg bei Blau-Weiß Linz jubelte der FC Dornbirn heute über den zweiten Saisonsieg.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Linzer zu Beginn das bessere Team und setzten die Dornbirner teilweise stark unter Druck. In der 59. Minute gelang den Gästen dann aus dem Nichts das 0:1 - Domig hämmerte einen Freistoß direkt in die Kreuzecke. Durch diesen Treffer wurde das Spiel auf den Kopf gestellt und die Linzer liefen in weiterer Folge vergeblich dem Ausgleichstreffer hinterher. In der 89. Minute sorgte Fridrikas dann sogar noch für das 0:2. Das 1:2 durch Strauss in der Nachspielzeit war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Am Ende jubelten die Dornbirner über einen hart erkämpften und sicherlich auch etwas glücklichen 1:2-Sieg in Linz.