Dornbirn kassiert klare Heimpleite gegen St. Pölten

Der FC Dornbirn musste sich St. Pölten zu Hause klar mit 0:3 geschlagen geben.

Für den FC Dornbirn galt es heute, den Aufstiegskandidaten St. Pölten im Heimspiel möglichst lange zu ärgern. Doch die Gäste legten forsch los und gingen bereits in der 7. Minute durch Julian Keiblinger mit 0:1 in Führung. Auch in weiterer Folge war das Team von Trainer Stephan Helm das aktivere und gefährlichere Team. Doch die Dornbirner standen nun etwas besser und ließen in den ersten 45 Minuten keinen weiteren Treffer zu.