Dornbirn: "Joko gegen Klaas" in der Messehalle

Bei "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" ging es in der letzten Folge nach Österreich. Genauer gesagt: Nach Dornbirn in die Messehalle!

Bei der Show auf Prosieben werden Aufgaben in verschiedenen Ländern gestellt. Dabei treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegeneinander an. In einer Version der Spielshow treten Joko und Klaas nicht nur einzeln an, sondern in Teams. Bei der am Samstag ausgestrahlten Folge ging es für Team Joko nach Liechtenstein. Das Länderspiel wurde von Axel Stein bestritten.

Flammenwerfer in der Messehalle

Axel Stein bekam seine Aufgabe in Liechtenstein zugestellt. In einem brennenden Brief wurde ihm mitgeteilt, dass "alles brennt". In einem Video von Joko erfuhr er, dass er sich von vier Flammenwerfern anschießen müsse. Daraufhin ging es für ihn laut der Show in ein "neues anderes Land (das nicht benannt werden darf)". Bei genauem Hinsehen könnte der Ort dem einen oder anderen etwas bekannt vorkommen. Axel Stein lief in eine große Halle - in die Messehalle in Dornbirn.