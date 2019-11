Dornbirn in alten Ansichten

120 alte Postkarten und Fotos zeigen die Entwicklung der Stadt von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre.

Philipp Wittwer, geboren 1984, arbeitet als Archivar in Dornbirn und Altach, stöbert gerne in alten Akten und kümmert sich um die Fotosammlung des Stadtarchivs. Für diesen Band hat er über 120 Bilder aus den Beständen des Archivs ausgewählt. Sie zeigen die Entwicklung der Stadt von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre.