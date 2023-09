Dornbirn hofft den Erfolgsrun von Vienna zu stoppen

Die Döblinger haben zuletzt drei Siege eingefahren, die Rothosen stehen vor einer schweren Aufgabe.

In der 8. Runde der 2. Liga empfängt die Vienna den FC Dornbirn.

Der Ticker vom Spiel First Vienna vs FC Dornbirn

Die Vienna kam in den letzten Runden richtig in Fahrt. Mit drei Siegen aus zuletzt drei Spielen kämpfte sich das Team von Cheftrainer Alexander Zellhofer auf den siebten Tabellenplatz. Damit festigten die Döblinger ihre Position im Tabellenmittelfeld der 2. Liga. Nun soll mit weiteren Siegen die oberste Tabellenregion in Angriff genommen werden. Der nächste Schritt könnte am Samstag in der Partie gegen Dornbirn folgen.

Vienna beweist Moral

Am vorangegangenen Spieltag gastierte die Vienna beim SKN St. Pölten. Die Döblinger hatten im Laufe des Spieles viele gute Torchancen. Es war aber ein Elfmeter von Peham der die Wiener in Front brachte. Kurze Zeit später war es Tadic der ebenfalls vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich traf. Die Blau-Gelben bewiesen jedoch Moral und ließen sich den Sieg nicht nehmen. Cedomir Bumbic machte den entscheidenden Treffer durch einen sehenswerten Fernschuss. Die Mannschaft bewies gegen die Niederösterreicher erneut eine hohe Lauf- und Einsatzbereitschaft und setzte sich am Ende mit 2:1 durch.

Dornbirn mit holprigem Start

Für den FC Dornbirn begann die Saison eher durchwachsen. Nach einem Sieg gegen den FC Liefering und einer knappen Niederlage gegen den GAK war die Hoffnung bereits groß bei den Messestädtern. Danach folgte eine bittere 0:1 Niederlage bei Lafnitz, die auch die Erwartungen im Ländle etwas dämpfte. Die große Überraschung gelang den Rothosen in der 4 Runde mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Admira.

In den beiden darauffolgenden Partien setzte es zwei Niederlagen. Im Derby unterlagen die Dornbirner mit 0:5 gegen Schwarz-Weiß Bregenz. Danach folgte eine 0:3-Niederlage gegen Horn. In der vergangenen Runde folgte ein knapper 1:0-Sieg gegen den Tabellenletzten aus Amstetten. Derzeit liegen die Dornbirner mit neun Punkten auf dem zwölften Tabellenrang.

Gutes Omen für die Vienna

Die Vienna kann nicht nur aufgrund der Ausgangslage positiv auf die Partie schauen, auch die Statistik bestätigt das gute Omen. In der letzten Saison konnten die Döblinger einen 3:2-Heimsieg gegen die Vorarlberger feiern, sowie auswärts einen weiteren Punkt holen. In dieser Saison zeigen sich die Blau-Gelben sehr torfreudig. In den bisherigen Heimspielen traf man jedes Mal. Im Gegensatz dazu hat die Offensive der Vorarlberger Schwierigkeiten. Gerade einmal drei Treffer gelangen der Mannschaft von Trainer Thomas Janeschitz. Insofern dürfen sich die Fans auf eine interessante und hoffentlich erfolgreiche Partie freuen.

FUSSBALL

2. österreichische Bundesliga 2023/2024

First Vienna – FC Mohren Dornbirn Samstag

Wien, Hohe Warte, 14.30 Uhr, SR Alexander Harkam

DSV Leoben – FAC Wien 0:4 (0:2)

SKU Amstetten – SV Lafnitz 1:2 (0:2)

Stripfing – Kapfenberger SV 2:3 (1:1)

FC Admira Wacker – SKN St. Pölten 2:2 (1:1)

Grazer AK – FC Liefering Samstag 14.30 Uhr

SV Horn – SK Sturm Graz II Sonntag 10.30 Uhr

SW Bregenz – SV Ried Samstag