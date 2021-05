Dornbirn feiert nächsten Sieg - Heimniederlage für die Austria

Während der FC Dornbirn mit dem 1:0 auswärts in Kapfenberg über den nächsten Sieg jubelte, musste sich die Austria Liefering trotz 2:1-Führung mit 2:4 geschlagen geben.

Am vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga empfing die Lustenauer Austria Tabellenführer Liefering. Der FC Dornbirn gastierte zeitgleich auf Kapfenberg und hatte den nächsten Auswärtssieg im Auge.

Dornbirn holt sich knappen Sieg

In Kapfenberg sah es lange Zeit so aus, als ob kein Team so wirklich gewinnen wollte. In den ersten 30 Minuten gab es auf beiden Seiten keinen einzigen zählbaren Abschluss. Das Duell war hingegen geprägt von zahlreichen Fouls, die auch viele Gelbe Karten zur Folge hatten. Kurz vor der Pause gelang Dornbirn mit der ersten Chance doch noch das 0:1 durch Mujic.

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter - statt Chancen gab es vor allem Fouls und weiterhin zahlreiche Gelbe Karten. In der 77. Minute gab es für die Dornbirner die große Chance auf die Entscheidung - doch Katnik scheiterte vom Elfmeterpunkt mit einem Lupfer fast kläglich. Schlussendlich reichte der Mujic-Treffer vor der Pause aber für den nächsten Auswärtserfolg der Dornbirner, die somit nicht mehr vom 7. Tabellenrang zu verdrängen sind.

Austria verliert Torfestival

In Lustenau waren die Gäste aus Liefering von Beginn weg das bessere Team mit guten Chancen. Doch auch die Lustenauer agierten mutig und versuchten selbst, gefährlich zu werden. Der erste Treffer gelang in der 29. Minute aber dem Favoriten, nachdem Topscorer Sesko nach schöner Böckle-Vorarbeit souverän auf 0:1 stellte.

In der zweiten Halbzeit gab es nach einem Sesko-Handspiel Elfmeter für Lustenau, den Tabakovic problemlos zum 1:1 verwandelte. Und die Austria legte in der 58. Minute nach. Nach einem schönen Spielzug landete der Ball etwas glücklich bei Baiye, der das Spiel mit dem 2:1 drehte. In weiterer Folge blieb das Spiel offen und Liefering kam in der 73. Minute durch einen sehenswerten Treffer von Amankwah zum Ausgleich.

Am Ende wurden die Lustenauer für die durchaus gute Leistung nicht belohnt, denn Sesko sorgte in der 87. Minute für das 2:3 und in der 90. Minute für den 2:4-Endstand für Liefering, die aufgrund des um ein Tor schlechteren Torverhältnisses dennoch hinter Linz auf den zweiten Rang zurück rutschten. Die Lustenauer stehen weiter auf dem 14. Tabellenrang.