Dornbirn feiert ersten Heimsieg seit über 7 Monaten

Mit dem verdienten 3:1-Heimsieg gegen Kapfenberg beendete der FC Dornbirn endlich die seit Juli 2020 andauernde Durststrecke im eigenen Stadion.

Für den FC Dornbirn ging es im Nachtragsspiel gegen Kapfenberg nicht nur um den ersten Heimsieg seit dem 18. Juli 2020, sondern auch darum, mit einem vollen Erfolg in der Tabelle auf den 5. Rang vorzurücken. Das Spiel begann allerdings alles andere als gut, denn die Gäste gingen bereits nach drei Minuten durch Mikic mit 0:1 in Führung. In weiterer Folge benötigten die Rothosen etwas Zeit, um sich wieder zu ordnen und selbst gefährlich zu werden. In de 30. Minute stieg Gurschler dann nach einem Eckball am höchsten und köpfte zum 1:1 ein. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.