FC Dornbirn feiert bei Kartenfestival den vierten Sieg in Folge

Beim knappen 1:0-Erfolg der Rothosen gegen die Vienna wurden insgesamt vier Spieler ausgeschlossen.

Sportlich lief es für den FC Dornbirn zuletzt richtig gut, denn die Rothosen konnten sich über drei Siege in Folge freuen. Getrübt wurde diese Tatsache vor dem heutigen Heimspiel gegen die Vienna durch die Nachricht, dass die Lizenz zur Teilnahme an der Admiral 2. Liga in der kommenden Saison zumindest in erster Instanz nicht erteilt wurde.

Vier Ausschlüsse

Ungeachtet dieser Umstände setzten die Dornbirner ihren sportlichen Erfolgsrun am Freitag Abend gegen die Vienna aber fort. Fetahu brachte seine Mannschaft nach 34 Minuten in Front, Marceta hatte die Vorarbeit zu diesem Treffer geleistet. Noch vor der Pause schwächten sich die Gäste aus der Bundeshauptstadt selbst, denn Bauer wurde mit der roten Karte des Feldes verwiesen.

Als dann Omerovic 20 Minuten nach Wiederbeginn ebenfalls mit Rot vom Platz geschickt wurde, agierten die Hausherren sogar in doppelter Überzahl. Diese konnte allerdings nicht in einen Torerfolg umgemünzt werden und so blieb es bis zum Schluss spannend, da drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit mit Mateusinho auch ein Dornbirner glatt Rot sah.

Rote Karte auch in der Nachspielzeit

Es lief bereits die Nachspielzeit, da gab es zwar keinen weiteren Treffer zu sehen, dafür den insgesamt vierten Ausschluss des Abends, Vienna-Akteur Boateng sah nach Einsteigen gegen Keeper Odehnal die Ampelkarte. Mit nur noch sieben verbliebenen Feldspielern konnte die Vienna keine Akzente mehr setzen und nach 101 Minuten beendete der schwer beschäftigte Referee die Partie.

Mit dem vierten vollen Erfolg in Serie halten die Dornbirner nun bei 22 Zählern, in den kommenden Wochen wird es aber vor allem darum gehen, die Lizenz in zweiter Instanz doch noch zu erhalten.