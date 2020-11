Dornbirn feiert Auswärtssieg beim KAC

Im Shootout hatte der DEC das bessere Ende für sich und holte damit den Bonuspunkt. Morgen geht es für die Bulldogs in Villach weiter.

Die Bulldogs traten zum ersten von zwei Spielen innerhalb von nur 24 Stunden bei Rekordmeister KAC an. Am Ende durften die Dornbirner über zwei Zähler jubeln.

Das Spiel in Klagenfurt begann dann ganz nach dem Geschmack der Dornbirner. Straka brachte sein Team in Minute sieben in Front, nach dem Ausgleich durch Hundertpfund doppelte der DEC noch vor der ersten Drittelpause nach. Yogan (17./PP) und Antonitsch besorgten die 3:1-Führung nach 20 Minuten.