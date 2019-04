Dornbirn: Fassade der FH Vorarlberg schmückt ein neues Kunstwerk

Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas 2024 setzt Dornbirn damit ein weiteres STARTprojekt um.

Perfekt zu sehen von der Sägerbrücke ist ein neues Kunstwerk im öffentlichen Raum entstanden. An der Fassade der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn gibt es seit letzter Woche einen neuen Blickfang zu bestaunen. „Körperschleifen | Raumfragment“ von Sabine Marte. Die überdimensionale Zeichnung der Vorarlberger Künstlerin (unterstützt vom Malerbetrieb Martin Komar aus Laterns) befindet sich konkret an der Fassade der Aula und lässt Raum und Körper neu denken. Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas setzt Dornbirn plus Feldkirch Hohenems Bregenzerwald damit ein weiteres STARTprojekt um.

Unabgeschlossenes Vexierbild

Die seit vielen Jahren in Wien lebende Vorarlbergerin nimmt sich in ihrer Arbeit unterschiedlicher Medien an. Neben Videoarbeiten und Performances hat sich Sabine Marte seit 2014 wieder vermehrt der Zeichnung zugewandt. Das nun entstandene Motiv, eine aus Linien gebildete Doppelfigur, ist unabgeschlossen und öffnet sich zur Umgebung hin. Wichtig in der Entstehung ihrer Zeichnungen ist Sabine Marte der Bezug zum Raum. An der FH ist ein Vexierbild entstanden, das durch die schmalen Säulen des Aulagebäudes mehrmals fragmentiert wird. Die Doppelfigur ist auch ein politischer Körper, der die eindeutige Lesbarkeit von Geschlechtlichkeit suspendiert. Geöffnet und nicht eindeutig wird sie einzig über unsere Wahrnehmung vervollständigt.