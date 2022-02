Dornbirn Bulldogs wünschen sich ein Abschlusssieg

Im letzten Heimspiel dieser Saison kommt der Zweite Villach ins Messestadion.

Fr, 25.02.2022, 19.15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – EC VSV

Referees: BERNEKER, NIKOLIC K., Martin, Sparer.

Die Dornbirn Bulldogs können das Zünglein an der Waage um Rang zwei sein. Am Freitag spielen sie daheim gegen den aktuell Zweiten EC VSV, am Sonntag auswärts beim aktuell Dritten Fehérvár. Die Villacher haben im Rennen um das zweite CHL-Ticket die Nase vorne. Ihnen wäre dieses bereits am Freitag, wenn sie um zwei Punkte mehr holen als parallel Fehérvár, sicher. Bei den Kärntnern wird Renars Krastenbergs nach seinem Engagement mit Lettland bei den Olympischen Spielen erstmals wieder im Aufgebot stehen. Dafür fehlen Villach, das neun seiner letzten zehn Partien gewonnen hat, Nico Brunner und Benjamin Lanzinger.