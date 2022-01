Dornbirn Bulldogs wollen zweites Topteam besiegen

Nach dem Erfolg beim KAC hoffen die Messestädter auf einen Sieg gegen den Tabellenführer Salzburg.

So, 30.01.2022, 17:30: Dornbirn Bulldogs - EC Red Bull Salzburg

Referees: BERNEKER, VIRTA, Basso, Rigoni



Nach zuvor vier Auswärtsniederlagen setzten sich die Dornbirn Bulldogs am Freitag in Klagenfurt mit 2:1 durch. Die zwölftplatzierten Vorarlberger treffen am Sonntag zu Hause auf den EC Red Bull Salzburg. Am 24. September 2021, im erst dritten Spiel des Grunddurchgangs, mussten sich die Red Bulls gegen die Bulldogs mit 5:6 geschlagen geben. Nach dieser Partie sackten die Salzburger kurzzeitig auf den zehnten Tabellenplatz ab, was zugleich der Tiefststand in dieser Saison war. Davon sind die Red Bulls jetzt, vier Monate später, weit entfernt. Seit zwölf Runden hält die Truppe von Head Coach Matt McIlvane die Tabellenspitze und am 30. Dezember haben sich die Salzburger auch mit einem 3:1-Heimsieg bei den Vorarlbergern revanchiert. Nach Ali Wukovits wird auch Ty Loney ins Lineup der Salzburger zurückkehren.