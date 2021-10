Dornbirn Bulldogs geht als Favorit ins Westderby

Die Suikkanen-Cracks wollen ihren Erfolgslauf auch gegen HC Innsbruck prolongieren.

So, 17.10.2021, 17:30 Uhr: Dornbirn Bulldogs – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Referees: Nikolic K., Schauer, Martin, Sparer.

Im ersten Westderby der Saison empfangen die Dornbirn Bulldogs den HC TIWAG Innsbruck – Die Haie. Die Bulldogs sind aktuell starker Tabellendritter und somit bestes österreichisches Team im Ranking. Die letzten drei Spiele konnten sie allesamt nach regulärer Spielzeit gewinnen. Erst am Freitag ließen sie Vorjahresfinalist Bozen beim 5:2-Auswärtssieg keine Chance. Davor waren sie bei Tabellenführer Fehérvár mit 3:1 siegreich. Innsbruck hat vier Punkte weniger am Konto und ist Tabellenachter. Die Tiroler waren in drei der letzten fünf Spielen siegreich. Am Freitag unterlagen sie allerdings Fehérvár klar mit 1:4. In drei der letzten vier Duelle im Messestadion Dornbirn setzten sich die Gäste aus Innsbruck durch.