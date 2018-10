Dornbirn blamiert sich gegen Znojmo

Der Dornbirner EC geht in eigener Halle gegen Znojmo mit 0:3 unter.

Für den Dornbirner EC steht an diesem Wochenende ein Heimspieldoppel in der Erste Bank Eishockey Liga auf dem Programm. Bevor morgen Rekordmeister KAC in der Messehalle zu Gast ist, ging es heute gegen Schlusslicht Znojmo um Punkte.