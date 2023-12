Dorfzentrum war Tummelplatz für Jung und Alt

Hörbranz. Weihnachtsmarkt bildete einen genussvollen und unterhaltsamen Abschluss.

Geschäftiges Treiben herrschte am dritten Adventwochenende im Ortszentrum. Während am Vormittag der samstägliche Wochenmarkt letztmalig für dieses Jahr über die Bühne ging, öffnete kurz darauf der große Weihnachtsmarkt am unteren Kirchplatz seine Pforten. 30 Standbetreibende bildeten dabei das Herzstück. Hunderte Gäste tummelten sich entlang der Marktmeile mit einem vielseitigen Angebot an kulinarischen Feinheiten, selbstgemachten Erzeugnissen sowie Produkten für die Winterzeit. Während der Hörbranzer Musikernachwuchs mit Dirigentin Carmen Jochum zu Beginn Regie führte, trotzten auch „The First Leiblach Valley Pipes and Drums“ in rhythmischer Form den winterlichen Temperaturen.