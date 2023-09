Dorflauf punktet mit familiärer Atmosphäre

Buch. Rund 120 Aktive werden bei der 39. Auflage am kommenden Freitag erwartet.

Seit beinahe 40 Jahren nimmt der Breitensport am letzten Ferienwochenende in der kleinen Hofsteiggemeinde mit einem Laufklassiker ordentlich Fahrt auf. Während des knapp vierstündigen Sportevents gibt es 23 Bewerbe (Meldeschluss 7. September). Damit sollen die Läuferinnen und Läufer in den unterschiedlichen Alters- und Konditionsstufen die geeignete Herausforderung finden. Für den Sportverein als Veranstalter ist es mehr als nur eine Veranstaltung im gut gefüllten Jahresplan, zählt der Dorflauf zur zweitältesten, aktiven Laufveranstaltung in Vorarlberg. Auch bei der aktuellen Auflage am Freitag, den 8. September werden hierfür über 30 Freiwillige im Einsatz sein. „Eine Besonderheit für mich ist der familiäre Charakter“, bringt es der erfahrene Mitorganisator Bruno Stadelmann auf den Punkt.