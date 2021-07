„Dorfhock“ zum Start ins Wochenende

Buch. Musikverein lädt zum gemütlichen Treffen ins Dorfzentrum.

Mit den jüngsten Öffnungsschritten konnte auch der Musikverein Buch den Vereinsbetrieb wieder in einem breiteren Rahmen hochfahren. Während die Musikantinnen und Musikanten zuletzt noch ein Frühschoppenkonzert anlässlich des Patroziniums zum Besten gaben, rüsten sich nun die Vereinsmitglieder auf den am 16. Juli stattfindenden Dorfhock. Den Auftakt um 19.00 Uhr meistert die Jungmusik Kids on Dur unter der Leitung von Alexander Tomasini. Danach präsentiert der Musikverein Buch sein Sommerprogramm. Abschließend folgt das Ensemble „Obikrainer“, wo der Bucher Kapellmeister Lucas Oberer seinen Taktstock gegen das Instrument tauscht.