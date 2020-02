Dorener Hangrutsch - Tunnel ist die Lösung

Seit Jahrzehnten ist der Hangrutsch in Doren ein Problem, jetzt scheint eine Lösung gefunden zu sein. VOL.AT hat sich mit dem Dorener Bürgermeister Guido Flatz getroffen.

Ein Tunnel soll endlich die Lösung für das Problem in Doren sein. Ein Entwässerungsstollen soll gebohrt werden, um das Rutschen zu stoppen bzw. zumindest zu verzögern. Auch wird der Wasserdruck im hinteren Hang gesenkt. Alle Experten ziehen an einem Strang, um das Problem zu lösen, so Bürgermeister Guido Flatz.