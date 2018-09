Doren zeigt GeSICHt - Fotoprojekt

Eine großartige Aktion findet am Freitag, 14. November ab 17.30 Uhr ihren Abschluss. Es ist dies ein einzigartiges Projekt, bei der sich über 400 Personen aus der Gemeinde Doren beteiligt haben und sich portraitieren haben lassen.

Ziel der Arbeitsgruppe „gemeinsam.er.leben“ und einer Handvoll passionierter Fotografen war es, möglichst jede/n Einwohner/in von Doren zu portraitieren, eine Momentaufnahme im Leben des/der Jeweiligen zu machen. Viele DorerInnen konnten in der extra eingerichteten FotoWIRkstatt abgelichtet werden. Es war schön zu sehen, wie durch die verschiedenen Termine im Lagerhaus ein Dialog und Zusammenkommen unter den Menschen entstand.

Ein Bahnhof bedeutet immer auch (irgendwo) ankommen, Neues entdecken, sich begegnen, Station machen, sich beheimatet fühlen … dieser Gedanke begleitet das Projekt. Aus diesem Grund findet die Vernissage am 14. September 2018, 17:30 Uhr im behutsam sanierten Bahnhofsgebäude des Wälderbähnle in der Bozenau statt. Die ausgestellten Portraits werden danach im Dorf aufgehängt und bieten so immer wieder Anreize zum Innehalten (do si), reflektieren (zit nea), sich darüber unterhalten (zemmat ku).