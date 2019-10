Doren: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft

Nummer eins in Doren ist auch 2019 die ÖVP. Das Ergebnis von 67,96 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 4,56 Prozentpunkte. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 13,2 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 6,57 Prozentpunkte. Mit 54,76 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 10,92 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Die Ökopartei geht um 2,42 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2019 hervor.

Viertstärkste Partei in Doren wurden die NEOS, die um 0,64 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent nur leicht wuchsen. Die SPÖ blieb so gut wie gleich, die Sozialdemokraten erlangten 2,99 Prozent. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 0,53 Prozent. In Doren waren 744 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 76,88 Prozent sehr hoch, von den 572 abgegebenen Stimmen waren 568 gültig.