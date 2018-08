Doppeltes Hoch und Tief für die Ländleklubs

Unverändertes Bild für die vier teilnehmenden Vorarlberger Mannschaften in der Regionalliga West.

Im absoluten Hoch befinden sich das mit dem Punktemaximum in Führung liegende FC Dornbirn und Altach Amateure das immer besser in Schwung kommt. Allerdings gibt es mit Hohenems und Aufsteiger Langenegg auch derzeit zwei negative „Baustellen“. „Die individuelle Klasse hat sich durchgesetzt. Meine Mannschaft war trotz dem Rückstand nicht geschockt und präsentierte sich mit viel Mut und Willen und starkem Kollektiv in bestechender Form“, freut sich FC Dornbirn-Coach Markus Mader nach dem 2:1-Auswärtssieg beim Verfolger Kitzbühel. Dornbirn führt schon drei Punkte vor Kufstein die Tabelle an und ist nun endgültig ein heißer Titelanwärter. Aus den letzten drei Begegnungen holte Altach Amateure sieben Zähler und ist im Vormarsch. Mit den fünf Kaderspielern Martin Kobras, Lars Nussbaumer, Kristijan Dobras, Luis Mahop und Valentino Müller gab es gegen Aufsteiger Bischofshofen einen 2:0-Heimsieg. Für Hohenems und Neuling Langenegg setzte es jeweils die dritte Niederlage in Folge. „Die Offensive war stark. In den zweiten 45 Minuten wurde in der Entwicklung ein großer Schritt nach vorne gemacht. Erste Halbzeit pui, zweite Halbzeit hui“, meinte Hohenems-Trainer Peter Jakubec nach der unglücklichen 3:4-Pleite gegen Kufstein. Drei Tore reichten Hohenems nicht zu einem Punktgewinn. Langenegg hat das Toreschießen verlernt. Nur ein Treffer erzielten die Wälder in den letzten 270 Minuten. Andreas Röser und Co. haben Ladehemmung.