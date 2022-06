Doppelter Grund zum Feiern beim FC Hörbranz

Die Leiblachtaler sicherten sich am 75. Geburtstag den Klassenerhalt.

Hörbranz. Ein Jubiläum begeht man im Normalfall entspannt, nicht so bei den Feierlichkeiten des Eco-Park FC Hörbranz anlässlich des 75-jährigen Bestehens. Ausgerechnet am Wochenende der großen dreitägigen Party kam es nämlich zum Showdown um den Klassenerhalt in der Vorarlbergliga. Mit zwei Siegen in der dritt- und vorletzten Runde zog das Schlusslicht aus dem Leiblachtal den Kopf im letzten Augenblick aus der Schlinge und so kam es in der allerletzten Runde zum Endspiel gegen Blau Weiß Feldkirch. Der Sieger dieser Partie würde die Klasse halten, der Verlierer absteigen.