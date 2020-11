Doppelt so viele Genesene wie neue Fälle am Sonntag

Am Sonntagmittag hat die Zahl der gemeldeten Genesungen erneut die der Neuinfektionen überschritten. Die Zahl der aktiven Fälle in Vorarlberg liegt damit wieder unter 3000.

19 Menschen sind am Sonntagmittag in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. 38 Personen wurden am Sonntag für genesen erklärt.