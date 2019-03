Doppelsieg für Mercedes in Bahrain

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas sorgten beim GP von Bahrain für den zweiten Mercedes-Doppelsieg. Leclerc rettete nach Motorenproblemen mit dem Ferrari den dritten Rang ins Ziel. Vettel (5.) brachte sich mit einem Fehler selbst um einen Podiumsplatz.

Beim Grand Prix von Bahrain ging Charles Leclerc in seinem zweiten Formel 1 Rennen im Ferrari von der Pole Position ins Rennen. Doch Sebastian Vettel setzte sich gleich am Start vor den Jungstar, der auch Bottas ziehen lassen musste. Leclerc kämpfte sich aber rasch wieder nach vorne und zog auch bald wieder an Vettel vorbei. Nach dem ersten Boxenstopp übernahm Hamilton den zweiten Platz vor Vettel und Bottas. In weiterer Folge entwickelte sich ein spannendes Rennen, indem sich die Platzierungen immer wieder leicht änderten.

Vettel dreht sich, Leclerc mit Motorproblemen

Nach dem nächsten Boxenstopp gab es einen harten Kampf zwischen Vettel und Hamilton, während Leclerc an der Spitze souverän seine Runden drehte. Als Hamilton dann an Vettel vorbei zog, drehte sich der Deutsche, verlor den Frontflügel und fiel auf den neunten Rang zurück. An der Spitze bekam Leclerc gegen Ende des Rennens Motorprobleme und musste Hamilton schon bald vorbei ziehen lassen. Kurz vor Schluss zog dann auch noch Bottas am Ferrari vorbei und fixierte somit den nächsten Mercedes-Doppelsieg, dieses Mal in anderer Reihenfolge. Dahinter rettete Leclerc den dritten Rang vor Verstappen ins Ziel. Dies hatte er auch dem Safety-Car zu verdanken, welches das Feld aufgrund der Ausfälle von Hülkenberg und Ricciardo ins Ziel führte.