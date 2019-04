Doppelpack von Spiegel war zuwenig, Favorit Schruns im Viertelfinale

Erst in der Nachspielzeit erlöste der Montafoner Timon Salzgeber mit seinem glücklichen 3:2-Siegtor den Favorit Schruns in Lingenau.

Bis zur letzten Sekunde lag eine Überraschung im Waldstadion Lingenau in der Luft. Der letzte verbliebene Underdog aus dem Bregenzerwald (2. Landesklasse) durfte aber erhobenen Hauptes das Spielfeld verlassen und verpasste die Riesensensation nur ganz knapp. „Das Kämpferherz wurde nicht belohnt. In der Pause hätten wir höher führen müssen“, so Lingenau-Trainer Robert Skafar. Letztendlich waren die zwei Treffer von Stürmer Andre Spiegel zuwenig um ins Viertelfinale aufzusteigen. Der Angreifer brachte den Außenseiter sogar früh in Front und machte den Rückstand im Endspurt für einmal noch wett (18./82.). Dem Landesligist gelang erst nach Seitenwechsel die siegbringenden Treffer.