Doppelpack von Sabitzer - aber ManU verspielt Führung

Sabitzer trifft bei 2:2-Remis von ManU gegen Sevilla doppelt, Feyenoord und Juventus feiern knappe Siege.

Auch in der UEFA Europa League beginnt so langsam die alles entscheidende Phase, im zweithöchsten europäischen Clubwettbewerb wurden am Donnerstag Abend die Viertelfinalhinspiele absolviert.

Trauner mit Sieg

ÖFB-Teamkicker Gernot Trauner trifft mit Feyenoord Rotterdam in der Runde der letzten acht Teams auf Salzburg-Bezwinger AS Roma. Der überlegene Tabellenführer der niederländischen Eredivisie siegte am Ende knapp mit 1:0, den entscheidenden Treffer erzielte Wieffer (54.).

Insgesamt gesehen war es für die Italiener ein unglücklicher Abend, denn in Halbzeit eins musste Stürmer Dybala verletzt ausgewechselt werden, zudem vergab Pellegrini einen Elfmeter (43.). Bei einem Kopfball von Ibanez nach Seitenwechsel hatten die Gäste zudem Pech, die Latte und die holländische Verteidigung verhinderten den Ausgleich. Zeitlupenbilder und die Torlinientechnologie zeigten, dass nur wenige Millimeter fehlten. Da auch ein Schuss von Wijnaldum sein Ziel verfehlte, brachte Feyenoord den knappen Vorsprung im ausverkauften De Kuip über die Zeit.

Sabitzer schnürt Doppelpack

Grund zur Freude hatte - zumindest auf persönlicher Ebene - auch ein weiterer österreichischer Nationalspieler. Marcel Sabitzer empfing mit Manchester United im Hinspiel den Europa-League Rekordsieger FC Sevilla.

Die Red Devils verspielten eine frühe 2:0-Führung nach Toren des 29jährigen Österreichers (15. bzw. 21.), das Team aus Andalusien kam allerdings durch zwei Eigentore von Malacia (85.) und Maguire in der Nachspielzeit doch noch zu einem Remis. Die Ausgangslage für das Rückspiel in sieben Tagen ist damit komplett offen.

Knapper Juve-Erfolg

Sporting Lissabon hatte im Achtelfinale den englischen Tabellenführer Arsenal ausgeschaltet und präsentierte sich auch im Hinspiel bei Juventus Turin als mutiger und überaus unangenehmer Gegner. Die Portugiesen zeigten vor allem in den ersten 45 Minuten eine starke Leistung und die Gastgeber mussten schließlich froh sein, mit einem torlosen Remis in die Pause zu kommen.

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich am Geschehen auf dem Feld wenig, Sporting blieb das aktivere Team. Jubeln durften dann allerdings die "Bianconeri", Gatti drückte das Leder aus kürzester Distanz über die Linie, nachdem sich Gästekeeper Adan bei einem hohen Ball verschätzte und der eingewechselte Vlahovic den Ball in die Mitte bringen konnte. (73.).

Bei diesem Endstand blieb es schließlich auch, Juve geht also mit dem knappen Vorsprung ins Rückspiel in der portugiesischen Hauptstadt am nächsten Donnerstag.

Remis in Leverkusen