Doppelmord auf McDonald's Parkplatz mit Kalaschnikow

Zwei Personen kamen am Samstagabend auf einem McDonald´s Parkplatz durch Schüsse ums Leben. Die Ermittlungen deuten auf eine Verbindung zum Drogenmilieu hin, so übereinstimmende Medienberichte.

Das Unglück ereignete sich gegen 22.40 Uhr in Marseille (Frankreich), als fünf Bekannte in ihrem Auto auf dem Parkplatz verweilten. Ein Peugeot 208 näherte sich, und ein bislang unbekannter Angreifer eröffnete das Feuer. Mit einer Kalaschnikow zielte er auf das Fahrzeug und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Die Spurensicherung fand später 20 Patronenhülsen am Tatort. Die Täter entkamen im Fahrzeug, das später ausgebrannt am Straßenrand gefunden wurde. Auch zwei Tage nach dem Vorfall fehlt von den Tätern jede Spur.