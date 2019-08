Doppelmayr-Zoo wird doch nicht geschlossen

Der größte Privatzoo Vorarlbergs wird nun doch nicht geschlossen. Zuletzt wurde noch spekuliert, der Tierpark würde bald nicht mehr existieren. Doch kann man den Doppelmayr-Zoo weiterhin kostenlos besuchen.

Das bestätigt Julia Schwärzler, bei Doppelmayr für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, gegenüber der "Neue Vorarlberger Tageszeitung". Bis 2024 habe man eine Betriebsbewilligung, so Schwärzler. Danach müsse man die Situation neu eruieren. Aus heutiger Sicht ist also nicht klar, was nach Auslaufen der Betriebsbewilligung passiert.